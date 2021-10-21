ليبيا – سلط تقرير تحليلي الضوء على أخطاء رؤساء الولايات المتحدة ومنها خطأ ليبيا عام 2011 الذي ارتكبه الرئيس الأسبق باراك أوباما.

التقرير الذي نشره موقع “ذا ناشيونال إنترست” الإخباري الأميركي وتابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد أشار لتخلي الكونغرس عن دوره المطلوب ما مكن رؤساء متتالين للولايات المتحدة من التورط في تدمير عدة دول على رأسها ليبيا.

وأضاف التقرير إن هذا التورط دمر ليبيا بذرائع واهية ومتسرعة بعد ناقض أوباما وجهات نظره المعلنة سابقا حول سلطات الحرب الرئاسية وتدخل في تدمير البلاد من دون إذن من الكونغرس لتسقط الأخيرة في فخ عقد من الفوضى والحرب وعدم الاستقرار وتنظيم “داعش” الإرهابي.

ترجمة المرصد – خاص