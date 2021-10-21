ليبيا – أجرى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أمس الأربعاء اتصالًا هاتفيًا مع نظيرته التونسية نجلاء بودن رمضان؛ حيث هنأها بمناسبة تسلمها مهامها وتشكيل الحكومة الجديدة.

الدبيبة أكد بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية التونسية أن ليبيا تقف دائمًا الى جانب تونس، مشددًا على عمق العلاقة بين البلدين والتي بدأت منذ قرون، وجعلت البلدين مرتبطين ببعضهما البعض ارتباطًا وثيقًا.

وشدّد على تميز العلاقات القائمة بين ليبيا والجارة تونس، مؤكدًا أنها علاقات مثالية.

من جانبها، نوهت نجلاء بودن رمضان إلى العلاقات القائمة بين تونس والجارة ليبيا، معربة عن أملها في أن تتطور هذه العلاقات الى مستوى الشراكة الاستراتيجية، لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدًا لروابط الأخوة والإيمان المشترك بوحدة المصير، وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.

كما أعربت رئيسة الحكومة عن استعداد تونس لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للسلطة الليبية، لتحقيق الأهداف المناطة بعهدتها، ولا سيما الوصول إلى إجراء الانتخابات في شهر ديسمبر 2021.