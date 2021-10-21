ليبيا – استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي أمس الأربعاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى يايل لمبيرت.

الجانبان تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية تقدّم مسار العملية السياسية في ليبيا والمشاركة في أشغال المؤتمر الوزاري الدولي حول “مبادرة استقرار ليبيا” الذي سينعقد بطرابلس اليوم الخميس.

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على بذل الجهود اللازمة ثنائيًا وضمن المساعي الإقليمية والدولية، لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية القادمة، واستعدادهما لمساعدة الليبيين على تنظيم مختلف مراحل العملية الانتخابية.