ليبيا – قام وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد إمحمد عون أمس الأربعاء صحبة الفريق الاستشاري بديون الوزارة، وبرفقة جهاز حرس المنشات النفطية، بزيارة تفقدية لمجمع مليته النفطي التابع لشركة مليته للنفط والغاز ولمواقع الشركات النفطية الواقعة داخل هذا المجمع، مثل: شركة سرت للنفظ، وشركة الجرين ستريم.

وزارة النفط و الغاز أفادت عبر مكتبها الإعلامي أن محمد حركات مدير مجمع مليته ومنسقي ومراقبي الإدارات والنقابة بالمجمع، وعددًا من الضباط والمسؤولين بجهاز حرس المنشآت النفطية بالمجمع كانو في استقبال الوزير والوفد المرافق له.

من جانبه، رحب مدير مجمع مليته بوزير النفط والغاز والوفد المرافق له، وقام بتقديم عرض مرئي ونبذة عن المجمع والنشاطات التي يقوم بها والمشاكل التى تواجههم.

من جهته، عبر الوزير عن سعادته بالتواجد في مجمع مليته، مشيدًا بجهود العاملين بقطاع النفط والغاز الذين تغلبوا على المصاعب، وعملهم في أحلك الظروف التي واجهتهم، موكدًا عزم الوزارة على تذليل كافة الصعاب من أجل النهوض بالشركة خاصة، والقطاع بصفة عامة، وحرص الوزارة على تلبية مطالب مستخدمي القطاع في كل المواقع.

كما تطرق الاجتماع إلى الصعوبات التى تواجه المجمع والتي من أهمها: عدم توفر الميزانية التشغيلية والاستثمارية المطلوبة وكثرت الحوادت المرورية الدامية في الطريق الساحلي، ما أدى لوفاة عدد 17 موظفًا من المجمع، وتفعيل قرار زيادة مرتبات قطاع النفط بنسبة 67%، بالإضافة إلى قرارات النقل التعسفية للموظفين والمشاكل البيئية التي سببها عدم توفر قطع الغيار وديون الشركة التراكمية تجاه المقاولين.

في الختام قام الوزير والوفد المرافق له بزيارة ميدانية لمرافق المجمع مستمعًا لشروح من المسؤولين عن كيفية التشغيل والصعوبات والمعوقات التي تواجههم في أداء واجبهم.