إيران – نقلت وكالة “رويترز” عن 3 مصادر دبلوماسية أن المبعوث الأمريكي الخاص بالملف الإيراني، روب مالي، سيجتمع مع دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين وألمان في باريس الجمعة لبحث الاتفاق النووي.

وقالت المصادر الدبلوماسية التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، الأربعاء، إن مالي سيجتمع مع المديرين السياسيين لوزارات الخارجية في بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في باريس.

وأوضح أحد المصادر أنه يأمل أن يوفر الاجتماع بعض الوضوح بشأن الطريقة التي قد تتصرف بها القوى العالمية في الأسابيع المقبلة إذا ما واصلت إيران “كسب الوقت” وتأخير العودة إلى فيينا.

واستضافت فيينا منذ أبريل 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.

وجرت المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي وواشنطن سبق أن أكدا مشاركة الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة بايدن قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

وتوقفت المفاوضات لاحقا في ظل التغيرات في السلطة التنفيذية في إيران على خلفية الانتخابات الرئاسية في أغسطس، التي فاز فيها المرشح المحافظ، إبراهيم رئيسي.

وقالت إيران مرارا على مدى أسابيع إنها ستعود إلى المفاوضات “قريبا”، لكنها لم تعلن بعد موعدا لاستئناف الحوار.

المصدر: “رويترز” + وكالات