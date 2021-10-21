إيطاليا – دعا ماتيو رينتزي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، وزعيم حزب “إيطاليا الحية”، بولندا وهنغاريا وسلوفينيا إلى احترام قيم الاتحاد الأوروبي، وألا يعتبروه مجرد صراف آلي لهم.

وخلال النقاش حول إحاطة رئيس الوزراء ماريو دراغي لمجلس الشيوخ بشأن اجتماع المجلس الأوروبي المقرر يومي الخميس والجمعة في بروكسل، قال رينتزي: “سأجعل زملائي البولنديين والهنغاريين والسلوفينيين يفهمون شيئا بسيطا للغاية: لا بأس بالشكوى من الاتحاد الأوروبي، لكن إذا شعروا بعدم الارتياح فيه، فليتخلوا عن الأموال الأوروبية التي أنقذوا بها اقتصاداتهم المهزوزة”.

وأشار إلى أن الشعور بالخديعة من قبل قادة دول مثل بولندا أو هنغاريا أو سلوفينيا يثير الشكوك، مضيفا: “دعونا نواجه الأمر، فإذا كانوا يريدون أموالا من أوروبا، فليحترموا القيم الأوروبية، لأن الاتحاد الأوروبي ليس مجرد جهاز صراف آلي بالنسبة لهم”.

المصدر: “آكي”