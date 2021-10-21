كوريا الجنوبية تفشل في وضع حمولة وهمية في المدار بعد عملية إطلاق ناجحة لأول صواريخها الفضائية

كوريا الجنوبية تفشل في وضع حمولة وهمية في المدار بعد عملية إطلاق ناجحة لأول صواريخها الفضائية

كوريا ج – نجحت كوريا الجنوبية صباح اليوم بإطلاق صاروخها الفضائي Nuri المعروف بـ KSLV-II والمجهز بمحركات محلية الصنع، إلا أن الحكومة أعلنت فشل الصاروخ في وضع حمولة وهمية في المدار.

وقال بيان صادر عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية ” صباح الخميس 21 أكتوبر الجاري تمت بنجاح عملية إطلاق صاروخ KSLV-II من اعدةNaro الفضائية في مقاطعة جولا نامدو”.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس مون جاي إن، عملية الإطلاق والمراحل الثلاث لنشر “الصاروخ الكوري لإطلاق الأقمار الاصطناعية 2” نجحت وكذلك فصل الحمولة، لكن “وضع قمر اصطناعي في المدار بقي مهمة غير مكتملة”.

وأضاف “رغم أنها لم تحقق أهدافها بشكل مثالي، فقد حققنا إنجازا جيدا جدا مع نجاح عملية إطلاقنا الأولى”، مشيرا إلى أن محاولة أخرى ستنفذ في مايو المقبل.

وقال إن “البلدان التي تقود تكنولوجيا الفضاء ستقود المستقبل. ولم يفت الأوان بعد للقيام بذلك”.

وكان الخبراء في كوريا الجنوبية قد بدأوا العمل على مشروع صواريخ Nuri الفضائية المجهزة بمحركات محلية الصنع منذ عام 2010، وبلغت قيمة المشروع نحو 1.79 مليار دولار.

ويزن صاروخ Nuri الجديد نحو 200 طن، وجهز بمحركات تعمل بالوقود السائل، 4 منها في مرحلته الأولية وتزن 75 طنا، ومحرك في مرحلته الثانية، وآخر في المرحلة الثالثة.

ويمكن لهذا الصاروخ حمل أوزان تصل إلى 1.5 طن إلى مدارات الأرض، وفي حال نجاح اختبارات إطلاقه الأولية قد تعتمده كوريا الجنوبية في إطلاق قمر جديد لها في مايو العام القادم.

المصدر: وكالات