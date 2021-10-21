الجزائر – أفادت شركة “دميترا”، وهي واحدة من أكبر شركات تجارة الحبوب في روسيا، إنها وردت 60 ألف طن من القمح للجزائر، في أول طلبية كبيرة توردها روسيا لهذا البلد منذ عام 2016.

وقالت “دميترا” إن سفينتين أُرسلتا من ميناء تامان الروسي على البحر الأسود إلى ميناءين في الجزائر في سبتمبر، وقبل المشتري الشحنة بالفعل.

وكانت الجزائر واحدة من قلة من مستوردي القمح الرئيسيين الذين لم تكن موسكو تستطيع الوصول إليهم حتى أكتوبر من العام الماضي عندما خففت الجزائر شروطها بشأن الضرر الناجم عن الحشرات، وسمح ذلك بتلقيها عروض قمح البحر الأسود عالي البروتين.

وقال نورمان كرون رئيس “دميترا” في بيان: “كانت الجزائر عادة ما تستورد القمح من فرنسا وألمانيا ولاتفيا وليتوانيا والأرجنتين، ومتطلباتها عالية فيما يتعلق بالجودة”.

وأضاف “تنويع سوق التوريدات جزء مهم من استراتيجيتنا للنمو”.

المصدر: “رويترز”