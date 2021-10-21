إنجلترا – في عاصمة المملكة المتحدة لندن تم عرض مرآب للسيارات للبيع بسعر خيالي، حيث عرض المالك بيعه مقابل مليون دولار، ويقع المرآب في مبنى سكني في ساحة بورتمان.

ووفقا للشركة العقارية التي تمثل البائع فإن المرآب يتسع لسيارتين وهو معروض للبيع بمبلغ 750 ألف جنيه أي بنحو مليون دولار.

وبحسب ما نقلته صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية عن “فوكس نيوز” فإن المرآب يتسع لسيارتين أو لسيارة ليموزين فاخرة.

وللمقارنة فإن سعر شقة صغيرة بالقرب من مكان المرآب تعادل ضعفي سعر المرآب المعروض للبيع، أي أنه يمكن شراء شقة بمليوني دولار.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا