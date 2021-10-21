سوريا – أكد مسؤولون أمريكيون وقوع انفجار في موقع لقوات الولايات المتحدة جنوب سوريا، مساء الأربعاء، دون ورود تقارير حتى الآن عن سقوط إصابات، وسط أنباء عن قصف استهدف قاعدة التنف.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مسؤولين أمريكيين أن “انفجارا وقع عند موقع للقوات الأمريكية في جنوب سوريا، لكن لا توجد في الوقت الراهن تقارير عن سقوط ضحايا أمريكيين جراء الانفجار”.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم إن “من المبكر للغاية تحديد المسؤول عن الهجوم”، إلا أن أحدهم أعرب “عن اعتقاده أنه هجوم بطائرة مسيرة”.

وسبق أن أفادت وكالة “سانا” السورية الرسمية بدوي “انفجارات في قاعدة التنف التابعة للاحتلال الأمريكي بعد استهدافها بطيران مسير”.

بدورها، ذكرت وسائل إعلام سورية معارضة أن طائرات مسيرة استهدفت 3 مواقع للجيش الأمريكي في المنطقة الاستراتيجية الواقعة في محافظة حمص السورية قرب الحدود مع الأردن والعراق.

وأقيمت القاعدة عندما سيطر عناصر “داعش” على أراضي شرق سوريا على الحدود مع العراق، لكن منذ طرد المسلحين بات الموقع يعد ضمن الاستراتيجية الأمريكية الأوسع لاحتواء المد العسكري الإيراني في المنطقة.

والتنف هو الموقع الوحيد الذي نشرت فيه الولايات المتحدة قوة كبيرة في سوريا خارج مناطق في الشرق والشمال يسيطر عليها الأكراد.

وفي حين أن الهجمات ليست شائعة على القوات الأمريكية في الموقع، فقد دأبت فصائل تعتبر مدعومة من إيران على مهاجمة القوات الأمريكية بطائرات مسيرة وصواريخ في شرق سوريا وفي العراق.

المصدر: “رويترز” + وكالات