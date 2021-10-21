ليبيا – تحفظ مركز جمرك ميناء مصراتة البحري على شحنة قادمة من تركيا تحتوي على حفاظات أطفال يشتبه بإحتوائها مواد ممنوعة.

مركز جمارك ميناء مصراتة ‏أفاد عبر مكتبه الإعلامي أنه عقب ورود معلومات تفيد ‬⁩ بوصول حاوية سعة 40 قدمًا تحتوي على حفاظات أطفال قادمة من تركيا، تم الاشتباه بها، باحتوائها على مواد ممنوعة حيث قام رئيس المركز العقيد خالد الضلعة بالتحفظ على الحاوية وفتح محضر وتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مركز جمرك ميناء مصراتة البحري وأعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات مصراتة، لفتحها وتفتيشها وجرد محتوياتها.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللجنة باشرت عملها وتم فتح الحاوية؛ حيث وجدت بواجهة الحاوية حفاظات أطفال مختلفة الأحجام، وعند الوصول إلى نهاية الحاوية وجدت صناديق عند فتح بعضها تبين بداخلها علب بها حبوبة دوائية يشتبه بأن تكون حبوب مخدرة و بلغت الكمية المضبوطة حوالي 399280 حبة.

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