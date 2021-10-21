واشنطن تستنكر “تصاعد العنف في سوريا” بعد تفجير دمشق والهجوم على التنف

واشنطن تستنكر “تصاعد العنف في سوريا” بعد تفجير دمشق والهجوم على التنف

سوريا – أبدت الولايات المتحدة استنكارها لما وصفته بـ “تصاعد العنف والهجمات” في سوريا، بعد يوم من تفجير دموي استهدف حافلة تقل عناصر للجيش في العاصمة دمشق وهجوم على قاعدة التنف جنوب البلاد.

وذكرت السفارة الأمريكية في سوريا على حسابها في “تويتر” اليوم الخميس: “تستنكر الولايات المتحدة تصاعد العنف والهجمات في سوريا اليوم. ندعو جميع الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار الحالي والتركيز على خفض فوري للتصعيد، وحماية أرواح المدنيين قبل أي شيء”.

ويأتي هذا البيان بعد يوم من التفجير الدموي في دمشق الذي أودى بأرواح 14 شخصا وخلف عددا من الجرحى.

كما تعرضت قاعدة التنف التي يستخدمها الجيش الأمريكي في جنوب سوريا لهجوم نفذ بواسطة طائرات مسيرة من داخل أراضي البلاد.

في غضون ذلك، أعرب نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة المعني بالأزمة السورية، مارك كاتس، عن صدمته إزاء تقارير تتحدث عن تكثيف القوات الحكومية قصفها لمدينة إدلب الخاضعة لسيطرة المسلحين وسقوط 10 قتلى هناك منهم أربعة أطفال وامرأة.

المصدر: RT + “أسوشيتد برس”