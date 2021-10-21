ليببا – التقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة روزماري ديكارلو طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أمس الأربعاء في بنغازي وطرابلس.

ديكارلو هنأت بحسب المكتب الإعلامي لبعثة الأمم المتحدة اللجنة على النجاحات التي حققتها في اعتماد خطة العمل لإخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، وإعادة فتح الطريق الساحلي وتبادل المعتقلين.

كما التقت ديكارلو مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في بنغازي؛ لمناقشة القضايا الأمنية وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، حيث سيلعب مراقبو الأمم المتحدة دورًا داعمًا ومهمًا.

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