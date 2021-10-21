ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي محمد يسري أن مهام البعثة الأفريقية للمصالحة الوطنية هو تحصيل حاصل، وخاصة أن انتخابات ليبيا دخلت مرحلة الحسم، ولم يتبق إلا قرابة 60 يومًا، في وقت تحاول فيه كل الأطراف الدولية الآن تثبيت الموعد بعد الشقاق الحاصل في حكومة عبد الحميد الدبيبة.

يسري وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس قال: إن النقطة الإيجابية في تدخل البعثة الأفريقية يؤكد أن الأمور تذهب في مسارها الصحيح، وأن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد، مشيرًا إلى أن تدخل البعثة المباشر بعد هذه المدة التي عانت فيها ليبيا صراعات عديدة، يؤكد أن الأخيرة استشعرت وربما تأكدت من أن الأمور في ليبيا تسير بحسب ما تم إقراره في خارطة الطريق، لذا تحاول حفظ ماء الوجه وتسجيل نقطة بيضاء في ملفها، بمحاولة حلحلة الأزمة الليبية.

وأكد يسري أن البعثة الأفريقية ستعيد تأكيد الثوابت التي انتهت إليها البعثة الأممية واللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5+5″، وستعيد صياغتها في قالب تتخذه مرجعًا في طريقها نحو تشجيع الأطراف الليبية نحو الالتزام بتلك الاتفاقات.