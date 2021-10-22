أسهم “بنترست” ترتفع 13 بالمئة إثر أنباء عن استحواذ “باي بال” عليها

أسهم “بنترست” ترتفع 13 بالمئة إثر أنباء عن استحواذ “باي بال” عليها

الولايات المتحدة – أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن أسهم شركة “بنترست” ارتفعت بنحو 13 بالمئة، إثر أنباء عن صفقة استحواذ محتملة عليها من قبل شركة “باي بال”.

وقالت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، امس إن الارتفاع الحاد في أسهم شركة التواصل الاجتماعي “بنترست” جاء بعد تقرير يفيد بأن “باي بال” قد تستحوذ عليها.

و”باي بال” منصة تجارية تسمح للمستخدمين بتحويل المال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني لعناوين مختلفة.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” للأنباء الأمريكية عن مصادر مطلعة (لم تسمها) بأن “شركة باي بال القابضة” تدرس فكرة الاستحواذ على شركة التواصل الاجتماعي “بنترست”.

وذكرت المصادر، أن شركة “باي بال” ومقرها سان خوسيه بكاليفورنيا اتصلت مؤخرًا بشركة “بنترست” للحديث عن صفقة محتملة.

وقال أحد المصادر إن الشركتين ناقشتا سعرًا محتملاً يبلغ حوالي 70 دولارًا للسهم.

ووفقا لهذا السعر للسهم، تقدر القيمة السوقية لشركة “بنترست” بنحو 39 مليار دولار.

وكالات