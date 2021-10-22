الكويت – أكد وزیر النفط الكويتي محمد الفارس، الخمیس، إن بلاده كانت وما زالت مزودا آمنا وموضع ثقة لتزوید الأسواق العالمیة بالنفط، وقادرة على زیادة إنتاجها بما یتماشى مع اتفاق “أوبك +”.

جاء ذلك، في تصریح صحفي للوزیر نقلت تفاصيله وكالة أنباء الكويت (كونا)، قبیل ترؤسه وفدا كویتیا للمشاركة في منتدى المبادرة السعودیة الخضراء المقرر عقده، السبت، في العاصمة الریاض.

وذكر الفارس أن الكویت كسبت ثقة الأسواق النفطیة من خلال عملها داخل “أوبك” وضمن تحالف “أوبك +”، إذ حققت التزامها تجاه مستویات الإنتاج المطلوبة خلال السنوات السابقة.

ووفق الوزير، خففت الكويت من قيود خفض الإنتاج ضمن اتفاقية تحالف “أوبك+”، حسب حاجة السوق النفطیة.

وأضاف: “لدينا القدرة على رفع الإنتاج حسب احتیاج السوق لضمان استقرارھا وضمن إطار اتفاق “أوبك +”.

وزاد: “القطاع النفطي یعمل وفق خطة استراتیجیة، من خلال وضع الاستثمارات اللازمة لزیادة الإنتاج حتى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول 2025، و4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035”.

وبحسب بيانات منظمة “أوبك”، يبلغ متوسط إنتاج الكويت النفطي في سبتمبر/أيلول الماضي، 2.47 مليون برميل يوميا.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت الرياض عن مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر، ضمن توجه للمملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

الأناضول