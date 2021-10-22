روسيا – توقع المقاتل الروسي ألكسندر يميليانينكو نتيجة نزال شقيقه الأكبر فيودور أمام الأمريكي تيموتي جونسون والذي سيقام في موسكو غدا السبت ضمن بطولة BELLATOR 269 للفنون القتالية المختلطة.

وصرح ألكسندر بأنه يتوقع فوز شقيقه فيودور والمشهور بلقب “الإمبراطور الروسي الأخير” في النزال أمام جونسون في الجولة الثانية بالضربة القاضية.

ولعب فيدور إميليانينكو البالغ 45 عاما خلال مسيرته الاحترافية 45 نزالا فاز في 39 منها مقابل تلقيه 6 هزائم، وخاض آخر نزال له في ديسمبر 2019.

في المقابل، خاض جونسون البالغ 36 عاما 22 نزالا خلال مسيرته، حقق خلالها 15 انتصارا وتجرع مرارة الهزيمة في 7 مناسبات.

وتوج “الإمبراطور الروسي الأخير” خلال مسيرته الاحترافية بلقب بطل الفنون القتالية المختلطة “MMA” في 8 مناسبات، منها 4 ألقاب في منظمة “Pride FC”، ولقبان في كل من منظمتي “RINGS” و”WAMMA”.

المصدر: eurosport.ru