الولايات المتحدة – تفوق ماكس فرستابن متصدر بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات على غريمه لويس هاميلتون ليصبح معشوق الجماهير بالبطولة في أحدث استطلاع نشر قبل سباق جائزة أمريكا الكبرى.

وبعد استطلاع آراء 167 ألف عاشق لرياضة المحركات يبلغ متوسط أعمارهم 32 عاما من 187 دولة تصدر سائق رد بول لائحة الأكثر شعبية بينما نال مكلارين المركز الأول بين الفرق.

وكانت مونزا وسبا-فرانكورشان وسيلفرستون وموناكو أكثر الحلبات شعبية بين الجماهير.

وأجري الاستطلاع برعاية فورمولا 1.

ويتصدر فرستابن بطولة العالم بفارق ست نقاط عن هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات قبل ستة سباقات من النهاية.

وحظي السائق الهولندي البالغ عمره 24 عاما بشعبية أكبر بين الفئات العمرية بين 25 و34 عاما في جميع أنحاء العالم.

وحصل لاندو نوريس سائق مكلارين البالغ عمره 21 عاما والذي لم يفز بأي سباق حتى الآن على المركز الثاني إجمالا في الاستطلاع لكنه كان على رأس اختيارات المعجبات من السيدات.

وجاء هاميلتون سائق مرسيدس ثالثا لكنه احتل المركز الأول في بلده بريطانيا وأيضا بين عشاق رياضة المحركات الذين تفوق أعمارهم 45 عاما.

المصدر: “رويترز”