فلسطين – أكد عزام الأحمد، عضو اللجنتين “التنفيذية” لمنظمة التحرير الفلسطينية، و”المركزية” لحركة التحرير الوطني “فتح”، إن القيادة الفلسطينية، وضعت خطة للتحرك على المستوى الدولي، لتحريك الملف السياسي، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وذكر الأحمد أن قرار الخطة، اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب اجتماعات عقدها مع اللجنتين “التنفيذية” للمنظمة، و”المركزية” لـ”فتح” مؤخرا.

وأشار إلى أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير، سيعقد جلسة خاصة، مطلع يناير/ كانون الثاني القادم.

وأفاد أن اجتماع “المركزي” يهدف إلى “بحث المستجدات السياسية، ومستقبل القضية الفلسطينية، وتطبيق خطاب الرئيس عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضاف: “كفى مماطلة من كل الأطراف الدولية، يجب تنفيذ قرارات أممية ذات شأن بالقضية الفلسطينية، ولا يمكن لشعبنا الانتظار إلى الأبد، وهنا يكمن جوهر التحرك”.

وكشف أن وفودا فلسطينية ستتوجه إلى دول عديدة، لوضعها في “صورة الأوضاع، والقرارات التي ستتخذها فلسطين”.

وقال إن أول الوفود سيصل روسيا، خلال أيام، لما لها من ثقل سياسي في المنطقة.

ويهدف التحرك الفلسطيني بحسب الأحمد، إلى تفعيل ملف القضية الفلسطينية، وصولا إلى إقامة دولة مستقلة.

وكان الرئيس عباس، قد قال في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عاما واحدا، لتنسحب من الأراضي المحتلة عام 1967 (الضفة بما فيها القدس الشرقية وغزة).

وجاء تحذير عباس، بسبب عدم وجود “أفق سياسي” للحل وتعثر المفاوضات بين الجانبين منذ عام 2014، وتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، رفضه إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في عهده.

وترى القيادة الفلسطينية في الوعود التي قطعتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، “كلاما في الهواء”، لم ينفذ منها شيء، بحسب الأحمد.

ويضيف الأحمد “ما نريده من إدارة الرئيس بايدن تنفيذ وعوده، والتي تتمثل في إعادة افتتاح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وفتح مكتب منظمة التحرير في واشنطن، والعمل على تنفيذ حل الدولتين”.

وذهب الأحمد إلى القول، إن القيادة الفلسطينية ستكون في حِلّ من كل الاتفاقيات مع الجانبين الإسرائيلي والأمريكي، في حال عدم تنفيذ قرارات أممية بشأن فلسطين، وبخاصة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفق خيار “حلّ الدولتين”.

وأضاف: “سبق أن علّقنا الاتفاقيات بكل أشكالها مع إسرائيل والولايات المتحدة، ونحن نقدر على فعل ذلك”.

وعن عواقب وتداعيات اتخاذ هكذا قرارات، أجاب الأحمد: “نتعامل مع الواقع في حينه، ولكل حادث حديث”.

وأردف: “على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في هذا الشأن”.

وقطعت القيادة الفلسطينية اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب أواخر 2017، عقب اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل؛ وأعادتها بعد فوز الرئيس الحالي جو بايدن أواخر 2020.

وسبق أن أعلن عباس وقف كافة أشكال التنسيق (المدني والأمني) مع إسرائيل، في 19 مايو/ أيار 2020، ردا على اعتزامها البدء بضم أراض واسعة من الضفة الغربية المحتلة والأغوار (شرق)، غير أن السلطة الفلسطينية أعلنت في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته عودة تلك العلاقة.

المصدر : الأناضول