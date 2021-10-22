مصر – أعلنت الإدارة العامة لشؤون القرآن الكريم برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، عن تفاصيل مسابقة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للقرآن الكريم وذلك للعام الثالث على التوالي.

وبحسب الإدارة العامة فإن المسابقة هذا العام سوف تجرى على مرحلتين، الأولى منهما مختصة بطلاب المكاتب الأهلية الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم، والثانية خاصة بطلاب المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، وتجرى كل مسابقة فيهما على مرحلتين، الأولى منهما تعقد بمقر المنطقة من الطلاب المتسابقين من الإدارات التعليمية للمنطقة، ويتم الامتحان بواسطة لجان داخلية يتم تشكيلها من قبل المنطقة، وفيها يصعد الحاصلون على درجات تتجاوز 80٪ للتصفية النهائية.

أما المرحلة الثانية تعقد بالديوان العام للمنطقة، ويتم فيها تشكيل اللجان المعنية باختبارات المتسابقين من قبل الإدارة العامة لشئون القرآن من مختلف المناطق، حيث يتم ندب أعضاء اللجان من خارج نطاق المناطق، لاختبار الطلاب الذين تجاوزوا المرحلة الأولى، وتصرف جوائز للطلاب الحاصلين على درجات عالية تتجاوز 90٪ فأكثر.

والمسابقة تجري على ثلاثة مستويات، المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملا بعدد ثلاثين جـزءا، والمستوى الثاني: حفظ عشرين جزءا، والمستوى الثالث: حفظ عشرة أجزاء من القرآن.

ويحق لطلاب المكاتب الأهلية الاشتراك في المسابقة في المستويات الثلاثة، فيما يحق لطلاب المرحلة الإعدادية الاشتراك في المسابقة بالمستويين الأول والثاني فقط، أما طلاب المرحلة الثانوية والجامعة فيحق لهم دخول المسابقة بالمستوى الأول فقط.

المصدر: “المصري اليوم”