ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بمقر انعقاد مؤتمر استقرار ليبيا أمس الخميس عقب انتهاء أعماله بوزير خارجية الكونغو، ووفد الاتحاد الإفريقي المشارك في أعمال المؤتمر.

اللقاء خصص بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة لمناقشة رؤية الاتحاد الإفريقي لمشروع المصالحة الوطنية، الذي يستطيع الاتحاد الإفريقي القيام بدور ايجابي في هذا الملف .

بدوره، أفاد وزير الخارجية بأنه قام بلقاء رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي لمناقشة ملف المصالحة الوطنية، وضرورة تضافر الجهود في هذا الملف.

وأعرب الوزير عن سعادته لزيارة طرابلس وأن يراها بهذا المظهر الجيد، والظروف الجيدة التي تعيشها المدينة.

من جانبه، أكد الدبيبة على أهمية دور الاتحاد الإفريقي في الملف، خاصة في ملف المصالحة.

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