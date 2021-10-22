ليبيا – تباحث وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الخميس مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح ورئيس لجنة التطعيمات سليمان أبو سريويل حول احتياجات ليبيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

الزناتي وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أوضح أن الاحتياج الفعلي لليبيا من اللقاحات، يقدر بأكثر من أربعة عشر مليون جرعة.

وتناول الاجتماع أيضًا، تحديد الأصناف المقرّر توريدها، وآلية توزيع اللقاحات على مراكز تلقّي التطعيمات.

وحول مدى إقبال المواطنين على تلقي اللقاحات، ذكر وزير الصحة أمس الأول خلال تصريح صحفي مشترك مع مدير مركز مكافحة الأمراض أن إجمالي متلقي جرعتي اللقاح ضعيف، وهو لا يتعدى نصف مليون شخصًا، مشيرًا إلى أن هذا العزوف سيضطر الحكومة إلى تشديد الإجراءات بشأن الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح.