ليبيا- بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي خلال اجتماعه المشترك مع وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والديوان سمير كوكو وبحضور مستشاري وزير الصحة والوكيل، ومديري إدارات الوزارة، الإجراءات والسياسات التي سيتم إقرارها لتحديث إجراءات الجهوزية لخطة الاستجابة الوطنية لمجابهة جائحة كورونا.

الزناتي أطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة، والتي أدت لاستقرار الوضع الوبائي المحلي، مشيدًا بالجهود الجماعية المبذولة لتكثيف حملات التطعيم، في كل المدن والمناطق.

من جانبه، استعرض الوكيل توصيات اللجان التي يترأسها، والمتعلقة بإعداد مقترح لمكافآت العناصر الوطنية العاملة بمراكز العزل، ووضع معايير لمراكز العزل والفلترة، وتقييم مراكز العزل وتصنيفها وفق ثلاث مستويات.

من جانب آخر، استعرض مستشار وزير الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل المرتكزات الأساسية للتخطيط والاستفادة من الوضع الوبائي الحالي إلى ما بعد انتهاء الجائحة.

وأشار إلى أهمية تعزيز قدرة العنايات الفائقة وزيادة سعتها السريرية في المناطق الكبرى، وزيادة سعة الأسرّة بالتزامن مع تحسين كفاءة العمل.

بدوره، استعرض مدير إدارة الطوارئ الصحية محمد الغزيوي القوة الفعلية لأسرّة مراكز العزل في المناطق الستة (طرابلس الكبرى، والوسطى، والجنوبية، والغربية، والجبل الغربي، والشرقية).

وأشار إلى توصيات إدارة الطوارئ الصحية بشأن رفع القدرة الاستيعابية لأسرّة العناية في عدد من المناطق، وتنظيم صرف المكافآت للعناصر العاملة بمراكز العزل.

وعلى نحو متصل، ناقش الوزير في البند الثاني من الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها إدارات الوزارة بشأن الانتقال إلى العمل باستخدام الإدارة الإلكترونية، بهدف تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة للمواطنين.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.