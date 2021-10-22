ليبيا – التقى النائب العام المستشار الصديق الصور مع جان نيكولا مارتي، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا.

الاجتماع ناقش بحسب مكتب إعلام النائب العام المواضيع ذات الطابع المشترك بين مكتب النائب العام وبين البعثة.

كما تباحث المجتمعون السبل التي تعزز من الاستجابة للمعايير الوطنية و الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح و التأهيل و نزلائها.

و عرج المجتمعون على مناقشة عدد من المسائل الداخلة ضمن نشاط البعثة؛ واخصها الإجراءات المتعلقة بالبحث عن المفقودين.

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