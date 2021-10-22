الصين – أبقى البنك المركزي الصيني، امس على سياسته النقدية على الإقراض دون تغيير، بانتظار مؤشرات أكبر من التعافي الاقتصادي داخل البلاد.

وقال البنك المركزي الصين في بيان، إنه أبقى على سعر الفائدة الأساسي للقروض عند 3.85 بالمئة، دون تغيير للشهر الثامن عشر على التوالي.

كما أبقى على سعر الفائدة الأساسي للقروض لمدة أكثر من خمس سنوات، والذي يستند إليه العديد من المقرضين في معدلات الرهن العقاري، دون تغيير عند 4.65 بالمئة.

ورأى البنك أن الوقت الحالي لن يكون مناسبا لأية تحولات في سياسته النقدية، قد تكون مفاجئة للأسواق الباحثة عن التعافي الكامل من تبعات جائحة كورونا.

والإثنين، أظهرت بيانات حكومية، تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين – ثاني أكبر اقتصاد عالمي – إلى 4.9 بالمئة في الربع الثالث 2021 على أساس سنوي، بضغط تأثير أزمة القطاع العقاري وتعطل سلاسل الإمداد عالميا.

وأفادت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، أن نمو الاقتصاد الصيني انخفض من مستوى 7.9 بالمئة المسجل في الربع الثاني من 2021.

وتتوقع الحكومة الصينية نمو الناتج المحلي للبلاد بنسبة 6 بالمئة في 2021، فيما يتوقع صندوق النقد نموا في حدود 8 بالمئة.

الأناضول