الصين ترد على تعهد بايدن بالدفاع عن تايوان: لن نتنازل أبدا عن مصالحنا الحيوية

الصين ترد على تعهد بايدن بالدفاع عن تايوان: لن نتنازل أبدا عن مصالحنا الحيوية

الصين – ردت وزارة الخارجية الصينية، على تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالدفاع عن تايوان، قائلة: “لن نتنازل أبدا عن مصالحنا الحيوية ولا يوجد أي مجال للمساومة”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين، إن بكين تحث واشنطن على التحرك بحذر بشأن تايوان بعد أن قال بايدن إن الولايات المتحدة ستدافع عن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي من هجمات بكين.

وشدد على أن “الصين ليس لديها مجال للتسوية بشأن القضايا التي تتعلق بمصالحها الحيوية”، محذرا من أن واشنطن “ينبغي أن تتصرف وتتحدث بحذر بشأن قضية تايوان”.

المصدر: “أ ف ب”