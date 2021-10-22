“الكاف” ينذر الاتحاد الجيبوتي بسبب طلبه المتكرر نقل مواجهته مع الجزائر من مصر إلى المغرب

“الكاف” ينذر الاتحاد الجيبوتي بسبب طلبه المتكرر نقل مواجهته مع الجزائر من مصر إلى المغرب

مصر – وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” خطابا شديد اللهجة للاتحاد الجيبوتي للعبة بسبب طلبه المتكرر نقل مواجهة “محاربي الصحراء” من مصر إلى ملعب مراكش بالمغرب.

وطالب “الكاف” من الاتحاد الجيبوتي لكرة القدم التوقف عن إرسال طلبات في فترة وجيزة لبرمجة مواجهة “الخضر” ونقلها من مصر إلى المغرب.

وأضاف “الكاف” في طلبه أن المواجهة التي تدخل لحساب الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لمونديال قطر لا يمكن برمجتها يوم الثلاثاء وستلعب بمصر.

ومن جانب آخر فتحت وزارة الرياضة في جيبوتي تحقيقا بشأن العديد من الخروقات التي وقع فيها اتحاد الكرة المحلي، ومسؤوليه.

ونشرت الصحافة المحلية بيانا من وزارة الرياضة صدر فيه أنه سيتم إجراء تحقيق معمق مع مسؤولين بارزين في اتحاد كرة القدم الجيبوتي، بعد اتهامهم بالتلاعب والفساد.

وأردفت الوزارة في بيانها أنه سيتم تشكيل لجنة ذات كفاءة عالية للقيام بالتحقيق في الموضوع.

كما أمرت الوزارة مسؤولي الاتحاد الجيبوتي بعدم مغادرة البلاد، حتى انتهاء التحقيق.

المصدر: ennaharonline.com