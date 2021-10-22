ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الجمعة حصيلة يوم أمس الخميس بتسجيل 689 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 20 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 15.5 بالمائة، من أصل4431 عينة التي تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء1457 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى286440 حالة فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 61459 حالة إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى4982 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عددد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1477293 والمطعمين بالجرعة الثانية 352923.