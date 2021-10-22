ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الخميس، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والوفد المرافق له، المشارك في أعمال المؤتمر الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

اللقاء استعراض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي جهود دعم مسارات التسوية السياسية، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية، وسبل إجراء الاستحقاقات الانتخابية، وفق خارطة الطريق التي توافقت عليها جميع الأطراف، وكذلك إخراج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

ورحب المنفي، بأمين عام الجامعة العربية، مؤكدًا على أهمية الدور العربي في الوصول إلى تسوية سياسية شاملة، تمهد إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها وبشكل متزامن، بما يساهم في إعادة الاستقرار إلى ليبيا، وينعم الشعب الليبي بالأمن والسلام.

ومن جهته، أكد أبوالغيط على دعم جامعة الدول العربية، لجهود المجلس الرئاسي في تنفيذ خارطة الطريق، التي تقود البلاد للمصالحة الوطنية الشاملة، والاستحقاق الانتخابي المقبل، مجددًا التزام الجامعة بمواصلة دورها الداعم للتوصل إلى تسوية توافقية شاملة للوضع في ليبيا.

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