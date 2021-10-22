ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أمس الخميس، وزير خارجية مملكة إسبانيا، خوسيه مانويل الباريس، بحضور السفير الإسباني لدى ليبيا، خافي لاراتشي، والوفد المرافق للوزير المشارك في المؤتمر الوزاري الدولي لمبادرة دعم استقرار ليبيا.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي تطورات المشهد السياسي الليبي، وتعزيز المصالحة الوطنية بين الليبيين، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، ومتزامنة في موعدها المحدد وفق خارطة الطريق السياسية، التي دعمتها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لإنهاء جميع أشكال التواجد المسلح الأجنبي من كل الأراضي الليبية.

بدوره، رحب المنفي بمشاركة إسبانيا في المؤتمر الوزاري الدولي لدعم استقرار ليبيا، الذي يؤكد حرصها على عودة الاستقرار إلى ليبيا، بما يعزز علاقات ليبيا بدول الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها إسبانيا، مشيدًا، بالعلاقات الثنائية التي تجمع البلدين، معربًا عن تقديره للموقف الاسباني الداعم للحلول السياسية للأزمة الليبية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإسباني أن أمن المتوسط من أمن ليبيا، مشيرًا إلى أهمية التعاون المستمر مع السلطات الليبية، من أجل تطوير علاقات التعاون المشترك بين ليبيا وإسبانيا في مختلف المجالات، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.