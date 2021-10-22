الولايات المتحدة – تباينت أسعار الذهب بتعاملات امس مع ترقب بيانات اقتصادية حول إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال وقت لاحق اليوم، إذ انخفضت العقود الآجلة للمعدن الأصفر بينما ارتفعت العقود الفورية هامشيا.

وعند الساعة (7:46 ت.غ)، ارتفع المعدن الأصفر في التعاملات الفورية بمقدار 1.24 دولار أو بنسبة 0.07 بالمئة، ليتداول عند 1783.32 دولارا للأوقية، ليتواصل الارتفاع للجلسة الثالثة.

في المقابل، انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بنسبة 0.12 بالمئة أو 2.2 دولار، إلى مستوى 1782.7 دولارا للأوقية.

في الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.09 بالمئة عند 93.623.

ويترقب المستثمرون بيانات إعانات البطالة الأمريكية، التي سيتم الكشف عنها، الخميس، إذ يساعد تحسنها في بدء الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) تقليص التحفيز والتي قد تهبط بأسعار الذهب.

الأناضول