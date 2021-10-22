ليبيا – أصدرت حكومة الوحدة في ختام مؤتمر مبادرة “استقرار ليبيا” بيانًا صحفيًا من عدة نقاط تلتزم ببعضها الحكومة بشكل دائم وثابت وقوي.

البيان الذي اطلعت عليه صحيفة المرصد شدد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية، ورفضها القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية بالشؤون الليبية، وإدانتها لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى في ليبيا.

وخلص المؤتمر لالتزام حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا 1970 والقرارات اللاحقة، لا سيما القرارين 2570 و2571 ومخرجات مؤتمري برلين 1و2 وخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي ودعوة الجميع لتنفيذ هذه القرارات.

ووفقًا للنقاط رحبت الحكومة بعودة سفارات عِدة دول للعمل من داخل العاصمة الليبية داعين باقي الدول لعودة سفاراتها للعمل من طرابلس، مع الإشادة بالدور المحوري للأمم المتحدة في دعم الاستقرار في ليبيا، وجهود الاتحاد الإفريقي.

وشملت الإشادة لجنة الاتحاد الرفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات المعنية بليبيا واللجنة الرباعية والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ودول الجوار الليبي في هذا الإطار، فيما أكد البيان أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة.

وشدد البيان على وجوب خلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات الوطنية بشكل نزيه وشفاف وجامع في الـ24 من ديسمبر القادم، والإقرار بأن انهاء النزاع وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا هو أساس لإحلال السلام وبناء الدولة وركيزة للتعايش السلمي ودافع لعجلة الاقتصاد والتنمية.

وخلص البيان لعزم حكومة الوحدة الوطنية الأخذ بزمام المبادرة في إطار الجهود الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا، عادًا إطلاق مبادرة استقرار ليبيا خطوة في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمري برلين حول ليبيا.

وأكد البيان دعم حكومة الوحدة للجهود المبذولة من قبل لجنة الـ10 العسكرية المشتركة في التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار وخطط العمل التي تم اتخاذها في الجولة الـ13 لأعمال اللجنة التي عقدت في جنيف في الشهر الجاري.

وبحسب البيان، تحترم السلطات الليبية التزاماتها وتعهداتها الدولية والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في إطار حماية وتعزيز هذه الحقوق وتعاونها مع بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان وتسهيل مهامها.