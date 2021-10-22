كازاخستان – اصطدمت طائرة كانت تقل لاعبي فريق “الخيرات” الكازاخستاني لكرة القدم، بسيارة في مطار ألماتا في كازاخستان صباح اليوم الجمعة.

وعاد لاعبو فريق “الخيرات” والجهاز الفني من العاصمة الأذربيجانية باكو على متن هذه الطائرة.

وفقا للخدمة الصحفية للمطار، فإن الحادث وقع عند تقاطع طريق سيارات الأجرة والطريق السريع.

والطائرة تابعة لشركة FlyJet، كما أن السيارة تابعة أيضا لإحدى خدمات المطار.

ولم تحدث أي إصابات، وما زال التحقيق جار.

يذكر أن فريق “الخيرات” خسر أمام مضيفه “كاراباخ” 1-2 في باكو.

المصدر: azerisport