روسيا – أعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أبديا الحكمة السياسية بقرارهما وقف إراقة الدماء في إقليم قره باغ.

وقال بوتين خلال مشاركته في الجلسة العامة لمنتدى “فالداي” الدولي للحوار، امس الخميس: “يجب الإشادة بالحكمة السياسية للرئيس الأذربيجاني ورئيس الوزراء الأرميني. وعلى الرغم من كل مأساوية الأحداث، تمكنا من تجاوز الظرف السياسي اللحظي واتخاذ قرار مسؤول جدا”.

وأضاف: “في نهاية المطاف تمكن الرئيس علييف ورئيس الوزراء باشينيان من وقف إراقة الدماء. لكن المسألة لا تكمن في ذلك فحسب، رغم أنه لا شيء أهم من الحفاظ على حياة الناس. إلا أن هناك جوانب مهمة أخرى، تتمثل في ضرورة خلق الظروف لتسوية مستدامة في الإقليم بشكل عام”.

وشدد الرئيس الروسي على أنه يتم حاليا الحفاظ على الهدوء على الرغم من حوادث منفردة تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع ضحايا.

واستؤنفت يوم 27 سبتمبر 2020 عمليات قتالية واسعة بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم قره باغ، ضمن نزاع مستمر منذ أواخر ثمانينات القرن الماضي أسفر في حينه عن إعلان الأرمن عام 1991 قيام جمهورية مستقلة في الإقليم لم تحظ بأي اعتراف دولي.

وأصدر بوتين وعلييف وباشينيان، يوم 9 نوفمبر الماضي بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب مع الطرف الأرميني في 1992-1994.

المصدر: وكالات