بيتكوين تهبط من ذروتها وسط شكوك في دعم صندوق أسهم أمريكي

بيتكوين تهبط من ذروتها وسط شكوك في دعم صندوق أسهم أمريكي

الولايات المتحدة – هبطت قيمة “البيتكوين” امس من أعلى مستوى لها على الإطلاق بلغته الأربعاء، بعد تدشين أول صندوق أسهم أمريكي يعتمد العقود الآجلة المبرمة بالعملة المشفرة.

وانخفضت “بيتكوين” وهي أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية 4.35% إلى 63122.78 دولار، بعد أن سجلت 67016 دولارا أمس الأربعاء.

وتعرضت العملة المشفرة في وقت سابق لانخفاض استمر لفترة وجيزة بنسبة 87% إلى 8200 دولار في بورصة “بينانس” الأمريكية.

وقال متحدث باسم البورصة الأمريكية، إن “هذا الانهيار المفاجئ ناتج عن خطأ في خوارزمية التداول المؤسسي”.

المصدر: “رويترز”