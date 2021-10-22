ليبيا – سلطت تقارير تحليلية الضوء على مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا وردود الأفعال المتعلقة بها.

التقارير التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد، نقل عن مراسل شبكة الجزيرة القطرية الناطقة بالانجليزية في ليبيا مالك تراينا قوله: “إن مؤتمر الخميس يمثل علامة فارقة؛ لأنه عقد في ليبيا نفسها مع عقد قمم سابقة حول الوضع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في الخارج”.

وتابع تراينا بالقول: “الليبيون سعداء برؤية طرابلس آمنة بما يكفي لوصول كبار المسؤولين إلى بلادهم، وهناك أمل في أن يتم الاعتراف بليبيا في جميع أنحاء العالم كدولة ذات سيادة ومحترمة، ومن المتوقع أن تضغط الحكومة المؤقتة لانسحاب المقاتلين قبل الانتخابات”.

وقال تراينا: “لقد توصل الليبيون إلى خطة لطرد هؤلاء المقاتلين الأجانب ويأملون أن يساعدهم المجتمع الدولي ويدعمهم في ذلك؛ حيث إن جعل هؤلاء المقاتلين الأجانب يغادرون البلاد هو جزء لا يتجزأ من إجراء انتخابات نزيهة”.

وأشار الخبير في شؤون ليبيا عماد الدين بادي لوكالة الأنباء الفرنسية إلى أن الأساس الذي تقوم عليه الانتخابات أصبح أكثر خطورة يومًا بعد يوم، فيما كان الهدف من المؤتمر الاستفادة من الزخم لرؤية ليبيا مستقرة؛ لأن العديد من الدول تريد بالفعل رؤية ليبيا مستقرة حتى لو بشروطها.

ترجمة المرصد – خاص