ليبيا – أشاد احميد حومة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بمضامين كلمة وزير خارجية مصر سامح شكري في مؤتمر مبادرة استقرار ليبيا.

وأشار حومة في بيان صحفي صادر عنه اطلعت عليه صحيفة المرصد إلى مضمون وفاء مجلس النواب بالتزاماته عبر إصدار القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وجدد حومة حرص مجلس النواب على إجراء الانتخابات بموعدها، ودعمه الكامل للمفوضية المعنية لتحقيق ذلك، مشيدًا بدور مصر الداعم للشعب الليبي وتحقيق إرادته وأمن واستقرار ليبيا من خلال دعم ملف تحقيق المصالحة الوطنية عبر عقد لقاءات متواصلة لإنهاء الانقسام والتشظي.

ودعا حومة كل الدول العربية وغيرها لدعم الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، من خلال دعم مجلس النواب والقوانين التي أصدرها القاضية بإجراء الانتخابات الرئاسية التشريعية في موعدها المقرر.