دبلوماسي روسي يكشف عن أحد المخاطر الناجمة عن تحالف “أوكوس”

دبلوماسي روسي يكشف عن أحد المخاطر الناجمة عن تحالف “أوكوس”

روسيا – لفت دبلوماسي روسي رفيع المستوى إلى أن استخدام أراضي أستراليا وهي دولة غير نووية، لنشر البنية التحتية العسكرية للدول النووية في إطار تحالف “أوكوس” يشكل خطرا على أمن المنطقة.

وقال غريغوري ماشكوف السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية في حديث لوكالة “نوفوستي” اليوم الجمعة: “فيما يتعلق بإنشاء شراكة أوكوس الثلاثية، فإننا ندرس بعناية التداعيات المحتملة لمثل هذه الخطوة”.

وأضاف: “تجدر الإشارة إلى أنه في إطار هذا التحالف من المفترض أن تستخدم أراضي دولة غير نووية من أجل نشر البنية التحتية العسكرية للدول النووية. وهذا يمكن أن يخلق مخاطر محتملة لزعزعة الاستقرار دوليا وإقليميا”.

وأشار ماشكوف إلى أن إنشاء تحالف “أوكوس” من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا سيؤدي حتما إلى ردود فعل من دول أخرى في المنطقة على التهديدات المحتملة، مضيفا أن روسيا “ستقوم بتحليل دقيق للعواقب التي يمكن أن تترتب على هذه الشراكة وستتخذ الإجراءات المناسبة”.

وفي وقت سابق حذرت الخارجية الروسية من أن قيام “أوسكوس” يثير قلقا من حيث تأثيره على الأمن الإقليمي ومخاطر بداية سباق تسلح.

ووقعت كل من الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا الشهر الماضي على اتفاقية أمنية سميت “أوكوس” (AUKUS)، لتطوير ونشر غواصات تعمل بالطاقة النووية، إضافة إلى تعزيز الوجود العسكري في منطقة المحيط الهادئ، في خطوة وصفتها موسكو أنها موجهة ضد الصين وروسيا.

المصدر: “نوفوستي”