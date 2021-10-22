ليبيا – كشف ستيفان دوغاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة عن وصول أول فوج للمراقبين الدوليين لدعم آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

دوغاريك قال في تصريحات صحفية تابعتها صحيفة المرصد: “حثت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو جميع الأطراف الليبية على بذل كل جهد لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل”.

وأشار دوغاريك إلى أن ديكارلو دعت جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى النظر في إرسال فرق مراقبة بالتنسيق مع السلطات والمؤسسات الليبية ذات الصلة، للمساعدة في ضمان مصداقية العملية الانتخابية وقبول النتائج بعد التصويت.

وتابع دوغاريك: إن ديكارلو أكدت مواصلة الأمم المتحدة تقديم المساعدة الفنية لإجراء الانتخابات.