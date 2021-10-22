إيطاليا – تعرض النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي للسرقة، حيث اقتحم لصوص منزله الواقع في مدينة تورينو أثناء غيابه مع فريقه لمواجهة زينيت الروسي بدوري الأبطال.

وقالت صحيفة “لا ريبوبليكا” الإيطالية، إنه تم استهداف منزل المهاجم الأرجنتيني الواقع بين تورينو ومونكالييري من قبل لصوص اقتحموا المنزل من نافذة في الطابق الأرضي.

وأثار أحد الحراس الذين كانوا يجوبون المنطقة ناقوس الخطر بعد رؤية الحركة داخل الفيلا التي كان من المفترض أن تكون فارغة، لكن اللصوص تمكنوا من الفرار، بعد أن تمت سرقة مجموعة قيمة من الساعات، إلا أن اللاعب لا يزال يقوم بجرد ممتلكاته لمعرفة حجم الخسائر.

ولم يكن ديبالا اللاعب الوحيد في إيطاليا الذي تعرض للسرقة، حيث تعرض كلاوديو ماركيزيو لاعب يوفنتوس السابق قبل عامين للتهديد بمسدس مع زوجته في منزله في فينوفو من قبل مجرمين، ومؤخرا تمت سرقة سيارة مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي.

وحقق يوفنتوس فوزا صعبا على مضيفه زينيت بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين في مدينة بطرسبرغ الروسية الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ويواجه يوفنتوس في المباراة المقبلة إنتر ميلان الأحد وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: “وكالات”