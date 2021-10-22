مصر – كشف رئيس المعهد المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي عن أسباب زيادة تسجيل الزلازل خلال الفترة الماضية في مصر.

وقال القاضي خلال مؤتمر صحفي، إن “الإعلان عن وجود زلازل شبه يومي يرجع لزيادة قدرات وكفاءة محطات رصد الزلازل والباحثين، بالإضافة إلى التوسع العمراني”.

من جانبه، قال الدكتور سيد شعبان، رئيس الشبكة القومية للزلازل، إنه هناك جهودا كبيرة من الدولة المصرية خلال الأعوام الماضية لتجنب خطر الزلازل، موضحا أن مصر بدأت في إنشاء شبكة قومية لإنشاء الزلازل وذلك بعد حدوث زلازل عام 1992.

وأكد شعبان، أن هناك مرونة كبير لدى الشبكة القومية في متابعة ورصد الزلازل، مشيرا إلى أنه “هناك شبكة بديلة موجودة في أسوان، في حالة حدوث أي أضرار للشبكة القومية بالقاهرة”.

وأشار إلى أن مصر بدأت في العمل علي إنشاء شبكة قومية للزلازل، حيث تم الانتهاء منهم عام 2002، مضيفا أن مصر لديها 80 محطة للرصد الزلازلي، و30 محطة لمتابعة الزلازل.

وأوضح أن هناك ثلاث طرق مختلفة لجمع بيانات الزلازل، عن طريق استخدام شبكات الراديو، ثم بعد ذلك تم استخدام القمر الصناعي في إرسال بيانات الزلازل، وأخيرا استخدام تقنية الجيل الرابع لنقل البيانات.

وأكد رئيس الشبكة القومية للزلازل بمصر أنه في حالة حدوث زلازل لن تتأثر جميع أجزاء الشبكة في مصر بسبب وجود تقنية الجيل الرابع.

المصدر: القاهرة 24