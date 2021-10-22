النرويج – تعرض فريق روما لهزيمة قاسية أمام نظيره بودو غليمت النرويجي بنتيجة 6 -1 في المباراة التي جمعتهما امس الخميس ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتناوب على تسجيل سداسية الفريق النرويجي كل من إيريك بوتييم “هدفين” (د. 8 و53) وأولا سولباكين “هدفين” (د.71 و80) وباتريك بيرغ (د. 20) وأماهل بيلغرينو (د. 78)، فيما سجل هدف روما اليتيم الإسباني كارليس بيريز في الدقيقة الـ28 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع بودو غليمت رصيده إلى 7 نقاط وانتزع صدارة المجموعة الثالثة من روما الذي توقف رصيده عند 6 نقاط وتراجع إلى مركز الوصافة.

وحسب شبكة “أوبتا” العالمية لإحصائيات كرة القدم، فإن روما هو أول فريق يقوده المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يتلقى 6 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة خلال مسيرته التدريبية التي وصلت اليوم لـ1008 مباراة.

المصدر: RT