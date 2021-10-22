ليبيا – كشف جهاز الأمن الداخلي عن تمكن أعضائه بمطار مصراتة الدولي بالتعاون مع أعضاء الجمارك من ضبط عملية تهريب عملة اجنبية.

بيان صحفي صادر عن الجهاز تابعته صحيفة المرصد، أشار إلى ضبط العملية في الـ21 من أكتوبر الجاري، مبينًا إن المبلغ المضبوط هو 500 ألف و567 من اليوروهات كانت معدة للتهريب إلى مطار إسطنبول على الدول على متن رحلة لخطوط الأجنحة الليبية.

وتابع البيان إن أعضاء الجهاز والجمارك ضبطوا المبلغ بحوزة ليبية الجنسية تدعى “ح.أ.ع” من مواليد العام 1976 عند إتمام اجراءات تفتيش الركاب والحقائب ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المعنية لجهات الاختصاص، مشددًا على استمرار جهود محاربة التهريب والتحايل.

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