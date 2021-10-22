دبي – افتتحت “عين دبي” أعلى وأضخم عجلة مشاهدة في العالم أمام الجمهور، امس الخميس، ويأتي ذلك في وقت تستضيف فيه دبي معرض “إكسبو 2020”.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام إماراتية فإنه سيكون بإمكان الزوار الاستمتاع بالأنشطة الترفيهية في منطقة الـ”بلازا” مجانا، كما يمكن لزوار جزيرة “بلوواترز” الاستمتاع بعروض ترفيهية مميزة وشاملة بما فيها زيارة متحف “مدام توسو” الشهير.

وترتفع “عين دبي” أكثر من 250 مترا في جزيرة “بلوواترز”، وتتسع “عين دبي”، المزودة بشاشة (LED) الأضخم في العالم، لنحو 1400 راكب من خلال 48 كبسولة في كل دورة لها.

وتتفوق “عين دبي” على نظيراتها في العالم، بأنها الأعلى والأكبر بين 12 عجلة دوارة في العالم، وأزاحت “عين دبي” عجلة “هاي رولير” في لوس أنجلوس الأمريكية عن الصدارة.

وبمناسبة الافتتاح نشر حمدان بن محمد بن راشد فيديو مذهل من أعلى “عين دبي” وهو يشرب فنجان قهوة من علو يتجاوز 250 مترا.

المصدر: RT