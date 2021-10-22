الولايات المتحدة – أعلنت شبكة “سي إن إن”، الجمعة، أن ممثلا أمريكيا أطلق عيارات من سلاح يفترض أنه “خُلَّبي” أثناء تصوير فيلم بولاية نيو مكسيكو جنوب غرب الولايات المتحدة، ما أسفر عن مصرع مديرة التصوير، وإصابة المخرج.

وقال مكتب شرطة مقاطعة “سانتا في”، في بيان وصل “سي إن إن” نسخة منه، إن “مديرة التصوير هاليانا هاتشينز (42 عاماً)، والمخرج جويل سوزا (48 عامًا) أصيبا بالرصاص، امس الخميس، عندما أطلق الممثل أليك بالدوين النار من سلاح، يفترض أنه خلّبي، في موقع تصوير فيلم راست، قرب مدينة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو”.

وأوضح البيان أن “هاتشينز نقلت على متن مروحية إلى مستشفى جامعة نيو مكسيكو، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها، في حين تم نقل سوزا إلى مركز كريستوس سانت فنسنت الطبي الإقليمي بواسطة سيارة إسعاف، ولم يتم الكشف عن تفاصيل حالته الصحية”.

وأكدت شرطة المقاطعة أن “المأساة نجمت عن سلاح ناري يفترض به أن يكون خلّبياً، فيما يحاول المحققون معرفة أي نوع من الرصاص أُطلق وكيف”.

و”راست” فيلم تدور أحداثه في ثمانينيات القرن التاسع عشر، من بطولة النجوم بالدوين، وجنسن أكليس (أمريكي)، وترافيس فيميل (أسترالي).

وكالات