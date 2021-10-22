كلوب يكشف ما يتميز به صلاح عن رونالدو

كلوب يكشف ما يتميز به صلاح عن رونالدو

إنجلترا – حسم الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي موقفه بشأن المقارنة بين المصري محمد صلاح نجم “الريدز” والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “ما الداعي للمقارنة بين صلاح ورونالدو؟”، مضيفا “كلاهما من الطراز العالمي”.

وتابع المدرب الألماني البالغ 54 عاما: “يمكن القول إن القدم اليسرى لصلاح أفضل من رونالدو، بينما يتفوق كريستيانو بقدمه اليمنى وفي الألعاب الهوائية”.

وواصل: “الثنائي يتساوى في جانب السرعة، وكذلك فيما يتعلق بالتعطش لتسجيل الأهداف”.

وختم قائلا بشأن السؤال عن المقارنة بين النجمين: “للأسف، لست مهتما بالمقارنة بينهما”.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي “البريميرليغ” برصيد 7 أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، بينما سجل النجم البرتغالي 3 أهداف لـ”الشياطين الحمر”.

يذكر أن مانشستر يونايتد سيستضيف ليفربول بعد غد الأحد على ملعب “أولد ترافورد” في قمة منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: وكالات