ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع نيل ماقانوف المدير التنفيذي لشركة تاتنفت الروسية عبر الدائرة المغلقة، وبحضور البيرت سافيولين المدير العام للشركة بليبيا، وناجي معتوق نائب المدير العام، وتيمور فيلزوف مدير الاستكشاف بالشركة.

الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط أوجه التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة، وتم تقديم شرح موجز عن إعادة الدخول للبئر B2 بمنطقة التعاقد 82-4، حيث استأنفت الشركة عمليات الحفر خلال الايام الماضية، كما أن عملياتها تسير كما هو مخطط له.

وتتابع المؤسسة الوطنية للنفط هذه الأعمال على مدار الساعة من خلال الادارات الفنية المختصة وتقدم لها الدعم الكامل لتحقيق المستهدفات.

كما تم التطرق الى اوجه التعاون المستقبلي مع تاتنفت وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الطرفين وتوسيعه من خلال قيام الشركة بإجراء بعض الدراسات ونقل التقنية والزيارات المتبادلة.

وفي ختام الاجتماع قدم صنع الله الشكر لرئيس الشركة، موجهًا له الدعوة لزيارة المؤسسة الوطنية للنفط خلال الأيام القادمة.

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