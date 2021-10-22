نيجيريا – قتلت قوات الأمن النيجيرية الزعيم الجديد لجماعة مرتبطة بتنظيم “داعش” المتهم بقتل المئات في نيجيريا ودول غرب إفريقيا المجاورة، حسبما قال مسؤول أمني بارز الجمعة.

وصرح مستشار الأمن القومي النيجيري، باباغانا مونغونو، بأن القوات “قضت على مالام باكو الذي خلف أبو مصعب البرناوي مؤخرا كزعيم لتنظيم “داعش” في ولاية غرب إفريقيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري”.

وأشاد مونغونو بقوات الأمن النيجيرية “التي تقاتل المتطرفين المتمردين في شمال شرق البلاد ومنطقة حوض بحيرة تشاد لقيامها بعمل ممتاز بعد القضاء على زعيم الجماعة وخليفته في غضون شهر”.

وأضاف أن “الجماعة المرتبطة بتنظيم “داعش” تواجه أزمة قيادة كما أن عمليات الجيش النيجيري فرضت الكثير من الضغط عليها وعلى منافستها بوكو حرام”.

وحسب “رويترز” لم يتسن التحقق بشكل مستقل من مقتل باكو ولم يصدر تأكيد على الفور من الجماعة.

وعين باكو في أغسطس عضوا بمجلس الشورى في الجماعة.

المصدر: رويترز