أستراليا – يلعب المنتخب النسائي الأسترالي لكرة القدم على أرضه لأول مرة منذ ما يزيد عن 18 شهرا عندما يخوض مباراتين وديتين أمام نظيره البرازيلي في سيدني الأسبوع المقبل.

وقال مدرب أستراليا توني جوستافسون إن فريقه المصنف 11 عالميا سيستضيف نظيره البرازيلي المصنف السابع غدا السبت ثم يلتقي الفريقان ثانية الثلاثاء القادم في ملعب وسترن سيدني.

وستكون مباراة السبت أول مرة يلعب فيها المنتخب النسائي الأسترالي على أرضه منذ فوزه في تصفيات كأس العالم على فيتنام في مارس 2020 بسبب قيود كورونا.

وسيسمح بحضور ما يصل إلى 22500 مشجع في المباراتين بعد موافقة حكومة ولاية نيو ساوث ويلز على حضور جماهيري بنسبة 75 في المئة من القدرة الاستيعابية للإستاد طبقا لقواعد الوقاية من فيروس كورونا.

وقال المدرب جوستافسون “أرى الكثير من الحماس (لدى الفريق) لهذه المباراة مع الحضور الجماهيري في المدرجات”.

وأضاف المدرب “ستكون هذه أول مرة نلعب فيها على أرضنا منذ 600 يوم وهي تأتي في مواجهة البرازيل”.

وستستضيف أستراليا مع جارتها نيوزيلندا نهائيات كأس العالم النسائية في 2023.

المصدر: “رويترز”