ليبيا – قال السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد ما زال ممكنًا.

نورلاند وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل أضاف”: “المهم الآن أن يدرك القادة الليبيون من كل الأطراف أن الوقت حان للتسوية، وندعم جهودهم لتحقيق ذلك، ونعلم أن الأمر ليس بالسهل ،ونعلم أن ثمة شكوكا ومخاوف من أن يزيد إجراء الانتخابات الأمور في ليبيا سوءًا”.

وأشار إلى أن الانتخابات ستقود ليبيا إلى وضع أفضل لكل الليبيين، مطالبًا كل الأطراف الليبية على القيام بما يتطلبه الأمر للوصول لأكبر قدر من الإجماع لإجراء الانتخابات في موعدها.